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Единственным континентом без COVID-19 осталась Антарктида
15.3.2020 08:40
Фото: yakeu.com
На сегодняшний день в мире коронавирусом COVID-19 заражены порядка 150 тыс. человек.
Единственным континентом, на территории которого еще не было выявлено случаев инфицирования, остается Антарктида.
Как передает исследовательский университет Джонса Хопкинса (США), по состоянию на минувшую субботу, 14 марта, в мире уже было выявлено свыше 149 тыс. заболевших. Случаи инфицирования коронавирусом COVID-19 официально зафиксированы в более чем 120 государствах.
Ученые университета составили интерактивную карту, судя по которой, лишь в Антарктиде по-прежнему никто еще не заболел COVID-19. Сейчас на этом континенте проживает несколько тысяч человек, которые являются сотрудниками полярных станций.
Ранее стало известно о том, что в Испании за сутки COVID-19 выявили у 1,5 тыс. человек. Всего же в королевстве заражены уже свыше 5,7 тыс. жителей.
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