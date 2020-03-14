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В Петербурге после массовой драки задержали 11 человек


14.3.2020 22:24
В Петербурге после массовой драки задержали 11 человекФото: livejournal.com

В центре Северной столицы устроили побоище уроженцы Дагестана и Узбекистана, сообщают российские СМИ.

После массовой драки петербургская полиция задержала 11 человек.

Как стало известно, участниками конфликта стали молодые люди возраста 18-35 лет. В результате ЧП одному из пострадавших понадобилась помощь врачей.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Правоохранители продолжают работу по выяснению всех обстоятельств инцидента, устанавливаются причины и все участники конфликта.

В ряде источников также появились сведения о том, что у входа в ТРЦ "Галерея" дагестанцы устроили потасовку с уроженцами Таджикистана. В ходе драки, в которой участвовали не менее пятнадцати человек, один из пострадавших был госпитализирован с колото-резаным ранением в области бедра.

Автор: Злата Богатова

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