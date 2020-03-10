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В Москве из-за коронавируса ограничили массовые мероприятия
10.3.2020 22:11
Фото: vk.com
Власти Москвы приняли решение об отмене всех спортивных, публичных и иных массовых мероприятий, в которых предполагалось участие более пяти тысяч человек. Ограничения, которые вводятся на месяц — вплоть до 10 апреля, обусловлены необходимостью борьбы с распространением коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
С соответствующим указом столичного градоначальника уже можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы. Данный документ вносит изменения в указ "О введении режима повышенной готовности".
В своем личном блоге Сергей Собянин пояснил, что из-за объявленных ограничений в Москве, в частности, не состоится фестиваль "Крымская весна", включая праздничные мероприятия, посвященные годовщине присоединения Крымского полуострова.
Согласно документу, в городе также ограничат посещение хоккейных и футбольных матчей.
В Москве уже с пятого марта вступил в действие режим повышенной готовности в целях борьбы с распространением нового коронавируса. Всех, кто прибывает в российскую столицу из Ирана, Италии, Китая, Южной Кореи и ряда других стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, обязуют оставаться дома и воздерживаться от контактов на протяжении двух недель.
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