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Итальянцам на время запретили въезд в Россию
13.3.2020 13:24
Фото: visualrian.ru
Российские власти приняли решение о временном запрете на въезд для граждан Италии. Как указывается на сайте правительства РФ, где появилось соответствующее распоряжение кабмина от 12 марта, итальянцам пока не будут выдавать визы.
В опубликованном тексте отмечается, что такие меры обусловлены необходимостью борьбы с распространением коронавируса.
Как стало известно, ФСБ уже официально поручено с полуночи пятницы, 13 марта (по Москве), на время приостановить пропуск через границу граждан Италии, которые хотели бы прибыть в Россию, чтобы учиться или работать, а также в частных, туристических и транзитных целях. Подобные меры будут предприниматься и в отношении граждан других стран и лиц без гражданства, которые хотели бы въехать в РФ из Италии.
Исключения могут быть сделаны только для граждан стран, которые входят в Евразийский экономический союз, членов экипажей самолетов, представителей официальных делегаций и тех, кто имеет вид на жительство в России.
По последним официальным данным, по состоянию на 12 марта в Италии уже более 12,4 тыс. человек заразились коронавирусом, скончались свыше 800 заболевших. Ранее страна уже стала лидером печального рейтинга по уровню смертности, опередив Китай и Южную Корею.
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