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Пекин не намерен извиняться за COVID-2019
5.3.2020 20:21
Фото: orient.tm
МИД Китая
Очернение государств и людей более опасно, чем само заболевание, заявил представитель МИД Китая. Дипломат отреагировал на заявление политического обозревателя телевизионного канала Fox News Джесси Уоттерса, который ранее заявил о том, что Пекину стоило бы принести извинение за вспышку коронавируса.
Власти КНР не видят никаких оснований для оправданий за распространение в мире коронавируса нового типа, который был в конце прошлого года впервые выявлен в китайском городе Ухань. Об этом на брифинге заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Чжао Лицзянь.
"Коронавирус - общий враг человечества, от него страдают жители многих стран", - подчеркнул китайский дипломат. Призывы в адрес Пекина "принести извинения, абсолютно голословно и безосновательно", указано на сайте дипломатического ведомства КНР, где размещено заявление Чжао Лицзяня.
Дипломат добавил, что очернение стран и людей может заключать в себе большую опасность, чем само заболевание - ранее на это уже не раз указывала ВОЗ.
Ранее в России был выявлен еще один заболевший коронавирусом.
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