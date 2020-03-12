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В Челябинске из-за недетского содержания песен отменили выступление панк-группы
12.3.2020 07:33
Фото: musclub.ru
Панк-рок-группа "Порнофильмы"
На Южном Урале администрация развлекательного клуба расторгла договор о проведении концерта панк-рок-группы "Порнофильмы".
Причиной этого стали претензии, возникшие к содержанию текстов артистов, у правоохранительных органов.
В программу запланированного концерта входили музыкальные композиции с возрастным цензом 16+, пояснила помощник прокурора Курчатовского района Галина Соколец. По ее словам, представители развлекательного заведения уже уведомили надзорное ведомство о своем решении расторгнуть договор, передает агентство "Интерфакс-Урал".
Как стало известно, в прокуратуру ранее поступило информационное письмо из полиции, в котором указывалось на тексты песен. Речь шла о содержании в них нецензурной брани и сведений, которые бы могли подтолкнуть подрастающее поколение к опасным для их жизни и здоровья действиям.
Кроме того, творчество панк-группы, по мнению полиции, содержало призывы к употреблению запрещенных веществ, отрицание семейных ценностей и признаки неуважительного отношения к родителям.
Известно также, что прокурору Екатеринбурга Светлане Кузнецовой направила обращение с просьбой отменить концерт той же группы благотворительная организация "Уральский родительский комитет".
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