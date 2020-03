Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Челябинске из-за недетского содержания песен отменили выступление панк-группы

12.3.2020 07:33

Фото: musclub.ru

Панк-рок-группа "Порнофильмы"



На Южном Урале администрация развлекательного клуба расторгла договор о проведении концерта панк-рок-группы "Порнофильмы".



Причиной этого стали претензии, возникшие к содержанию текстов артистов, у правоохранительных органов.



В программу запланированного концерта входили музыкальные композиции с возрастным цензом 16+, пояснила помощник прокурора Курчатовского района Галина Соколец. По ее словам, представители развлекательного заведения уже уведомили надзорное ведомство о своем решении расторгнуть договор, передает агентство "Интерфакс-Урал".



Как стало известно, в прокуратуру ранее поступило информационное письмо из полиции, в котором указывалось на тексты песен. Речь шла о содержании в них нецензурной брани и сведений, которые бы могли подтолкнуть подрастающее поколение к опасным для их жизни и здоровья действиям.



Кроме того, творчество панк-группы, по мнению полиции, содержало призывы к употреблению запрещенных веществ, отрицание семейных ценностей и признаки неуважительного отношения к родителям.



Известно также, что прокурору Екатеринбурга Светлане Кузнецовой направила обращение с просьбой отменить концерт той же группы благотворительная организация "Уральский родительский комитет".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 109

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12.3.2020 05:27 Актер Том Хэнкс заразился коронавирусом

Актер Том Хэнкс заразился коронавирусом 10.3.2020 20:48 Музыканты Led Zeppelin выиграли суд по делу об авторстве композиции Stairway to Heaven

Музыканты Led Zeppelin выиграли суд по делу об авторстве композиции Stairway to Heaven 4.3.2020 01:36 Леру Кудрявцеву задело назначение Ольги Бузовой ведущей Премии Муз-ТВ

Леру Кудрявцеву задело назначение Ольги Бузовой ведущей Премии Муз-ТВ 3.3.2020 22:29 Группе Little Big предсказали провал на «Евровидении» в Роттердаме

Группе Little Big предсказали провал на «Евровидении» в Роттердаме 2.3.2020 22:30 Россию на «Евровидении-2020» представит Little Big