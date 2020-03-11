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Скончался один из пострадавших в ДТП с участием грузовика под Ростовом
11.3.2020 21:03
Фото: vk.com
В Ростовской области до пяти человек возросло число погибших в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика, сообщили представители регионального Минздрава.
Как стало известно, в больнице умер один из пострадавших.
Несмотря на все усилия медиков, один из пострадавших в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Миллеровском районе Ростовской области скончался в больнице, передают местные СМИ. Со ссылкой на Минздрав уточняется, что состояние пациента в момент поступления врачи оценивали как крайне тяжелое.
Ранее сообщалось об аварии, случившейся накануне ночью на трассе М-4 "Дон" - столкнулись грузовик Scania и микроавтобус Opel Vivaro, водитель которого, предположительно, мог уснуть за рулем. Четыре человека от полученных травм скончались на месте, пятеро пострадавших были госпитализированы.
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