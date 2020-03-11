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В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП
11.3.2020 10:56
Фото: ГУ МВД РФ по Ростовской области
На территории Ростовской области четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, передает ТАСС.
По уточненным данным, пять пострадавших доставлены в больницу. Сведений о их состоянии пока нет.
Первоначально сообщалось о трех погибших, однако позже поступили обновленные данные.
Столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля произошло минувшей ночью на трассе М-4 "Дон" в Миллеровском районе Ростовской области, рассказали представители регионального главка МЧС РФ. В микроавтобусе в момент ЧП, помимо водителя, ехали восемь пассажиров.
После аварии, в которой погибли четыре человека, пятеро пострадавших были госпитализированы в ЦРБ Миллеровского района.
В ведомстве уточнили, что смертельный инцидент произошел на 869-м км указанной трассы. По предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса Opel Vivaro допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania, который шел перед ним.
На месте ЧП продолжают работу экстренные службы, выясняя обстоятельства случившегося.
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