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В Республике Алтай школьник попал в больницу после драки с поножовщиной
11.3.2020 15:13
Фото: cod11.ru
Подросток госпитализирован после драки с ножом у одной из школ региона, передают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Республике Алтай.
В ведомстве пояснили, что проводят проверку по факту публикаций, появившихся ранее в ряде открытых источников.
По данным прессы, инцидент произошел на территории населенного пункта Майма. Несовершеннолетний получил ножевое ранение в результате конфликта, случившегося на территории, прилегающей к школе. Отмечается, что удар сверстнику нанес 13-летний учащийся шестого класса.
Пострадавшего мальчика с ранением в области шеи сразу после ЧП доставили в больницу. К счастью, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут позже по результатам проверки.
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