Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter АКРА предупреждает о вероятном приближении финансового кризиса в России

10:14

Фото: vk.com



Судя по индексу финансового стресса, который рассчитывается Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), финансовая система нашей страны близка к кризисному состоянию.



Соответствующая информация появилась на сайте организации.



Как стало известно, на сегодняшний день индекс достиг уровня 3,12 пункта, при том что пороговым значением является показатель два с половиной пункта. Агентство поясняет, что речь не идет о переходе финансовой системы в состояние кризиса, однако свидетельствует о повышенных рисках его наступления.



В частности, напоминает АКРА, четыре года назад индекс в течение некоторого времени превышал критическую отметку в два с половиной пункта. Однако за этим так и не последовало финансового кризиса.



Среди основных факторов, оказывающих негативное влияние на развитие ситуации, эксперты упоминают вспышку нового коронавируса. Учитывая стремительное распространение этого заболевания за пределами Китая, в последнее время во многих государствах понижается экономическая активность. Следствием этого является падение спроса на нефть.



В минувший понедельник на фоне падения цен на нефть и распространяющегося по миру коронавируса фондовые биржи Европы открылись обвалом на 3-10%. В частности, по данным Франкфуртской биржи, ее главный индекс рухнул более чем на 7%.



Ранее в СМИ появились сведения о том, что Саудовская Аравия уведомила некоторых участников рынка о намерении существенно увеличить объемы добычи нефти, предположительно, до 12 млн баррелей в сутки (б/с). После отказа Москвы от согласования сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ королевство собиралось поднять уровень нефтедобычу до уровня, "эквивалентного объявлению войны".



Автор: Злата Богатова

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