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Фондовые биржи Европы открылись обвалом


9.3.2020 13:22
Фондовые биржи Европы открылись обваломФото: informing.ru

На фоне сообщений о падении цен на нефть и распространяющегося коронавируса обвалом на 3-10% открылись фондовые биржи Европы, передают зарубежные СМИ.

В частности, на открытии торгов Франкфуртской биржи главный индекс рухнул более чем на 7%.

Ситуация меняется под влиянием распространяющегося по миру коронавируса, которое уже спровоцировало падение нефтяных цен. В сравнении с минувшей пятницей главный индекс Франкфуртской биржи DAX упал до 10673 пунктов, что составляет более чем 7,5%. Об этом передает ТАСС со ссылкой на данные по состоянию на 09:12 понедельника (11:12 по Москве).

Итальянский FTSE MIB обрушился на 8,86%, на максимуме падение достигало 10%.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что Саудовская Аравия уведомила некоторых участников рынка о намерении существенно увеличить объемы добычи нефти, предположительно, до 12 млн баррелей в сутки (б/с). После отказа Москвы от согласования сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ королевство собиралось поднять уровень нефтедобычу до уровня, "эквивалентного объявлению войны".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 208

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