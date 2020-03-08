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Bloomberg: Эр-Рияд собирается значительно нарастить нефтедобычу
8.3.2020 07:25
Фото: smi2.net
После отказа Москвы от согласования сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+, Саудовская Аравия уведомила некоторых участников рынка о намерении существенно увеличить объемы добычи, предположительно, до 12 млн баррелей в сутки (б/с).
Об этом рассказывает Bloomberg, цитируя собственные источники, информированные о переговорах и пожелавшие сохранить анонимность.
Предполагается, что Саудовская Аравия в апреле собирается поднять нефтедобычу с сегодняшних 9,7 млн б/с до более чем 10 млн б/с. Учитывая реалии нынешнего нефтяного рынка, это "эквивалентно объявлению войны". Отмечается, что если потребуется, в Эр-Рияде готовы к уровню, который даже выше рекордных 12 млн б/с.
Кроме того, власти королевства рассчитывают продавать некоторые виды сырой нефти по значительно более низкой стоимости, предлагая их потенциальным покупателям. Соответствующее официальное уведомление о скидках в Эр-Рияде могут сделать уже завтра, 9 марта, пояснил источник.
Как уже сообщалось ранее, Россия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении нефтедобычи. Представители Москвы выступали с предложением дополнительно не сокращать добычу, продлив пакт до середины года, а в Эр-Рияде настаивали на еще большем сокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки для поддержания цен, которые понизились на фоне вспышки коронавируса.
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