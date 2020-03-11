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В США задержали россиянина по подозрению в хищении личных данных


11.3.2020 09:42
В США задержали россиянина по подозрению в хищении личных данныхФото: marketingaffiliategems.com

В Соединенных Штатах задержали российского гражданина Кирилла Фирсова, которого могут обвинить в хищении личных данных.

По мнению американских властей, сведения могли быть использованы в фальшивых удостоверениях личности, передает ТАСС.

Как указано в судебных материалах, которые содержатся в электронной базе Южного округа американского штата Калифорния, гражданина РФ заподозрили в причастности к хищению личных сведений жителей этого региона. По мнению калифорнийских правоохранителей, в дальнейшем данные продавались и могли быть использованы при создании поддельных удостоверений личности.

Кирилл Фирсов был задержан в Международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке в минувшую субботу, 7 марта. Прокуратура Южного округа Калифорнии, называя гражданина РФ администратором платформы DEER.IO., после ареста обратилась в суд с просьбой засекретить материалы этого дела до девятого марта. Затем магистратский судья Эллисон Годдард вынесла постановление об их рассекречивании.

Как утверждает ФБР, базирующаяся в России киберплатформа DEER.IO дает злоумышленникам возможность получать доступ к онлайн-магазину, где реализуют преступные товары и услуги. Бюро отмечает, что к этому ресурсу, который функционирует с октября 2013 года. имеют отношение свыше двадцати четырех тысяч виртуальных торговых точек. Суммарный объем их продаж превышает семнадцать миллионов долларов.

Согласно материалам дела, Кирилла Фирсова пытаются обвинить в том, что он, являясь будучи российским хакером и администратором DEER.IO, активно рекламировал эту платформу на киберфорумах, которые обслуживают киберпреступников.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 212

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