|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Музыканты Led Zeppelin выиграли суд по делу об авторстве композиции Stairway to Heaven
10.3.2020 20:48
Фото: smi2.net
Судебное разбирательство продолжалось несколько лет - первые заседания состоялись еще летом 2016 года.
В результате легендарному британскому рок-коллективу Led Zeppelin удалось выиграть это скандальное дело, связанное с обвинениями в плагиате.
Группа одержала победу в продолжительном судебном споре, который был начат из-за обвинений в заимствовании. Речь шла о значительной части Stairway to Heaven, которая по праву считается одной из самых известных композиций коллектива.
Как передает Би-би-си, дело рассматривалось в апелляционном суде девятого округа США в Сан-Франциско. Девять из одиннадцать присяжных решили, что произведение не может считаться плагиатом.
Иначе авторам композиции - Роберту Планту и Джимми Пейджу пришлось бы выплатить миллионную компенсацию.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|