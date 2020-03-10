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Второй человек смог полностью излечиться от ВИЧ

10.3.2020 19:33

Фото: vk.com

В прошлом таким же образом избавился от ВИЧ Тимоти Браун, ставший известным как "берлинский пациент". Он перенес такую же пересадку костного мозга, после чего спустя три с половиной года было объявлено о его излечении.

Автор: Злата Богатова



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