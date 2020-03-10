|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Второй человек смог полностью излечиться от ВИЧ
10.3.2020 19:33
Фото: vk.com
В Великобритании подтверждено полное излечение от ВИЧ, случай можно считать вторым в истории.
Как стало известно, диагноз снят у 40-летнего Адама Кастильехо, который проживает в Лондоне, рассказывает BBC News.
ВИЧ у этого пациента врачи выявили еще в 2003 году. В рамках лечения онкологического заболевания, которое позднее также диагностировали у Адама Кастильехо, ему пересаживали донорские стволовые клетки костного мозга.
Как оказалось, донор имел генетическую мутацию, защищавшую его от заражения ВИЧ. Вместе с биологическими материалами эта защита попала и к "лондонскому пациенту", отмечают специалисты.
Официально объявить об излечении от ВИЧ медики решили спустя тридцать месяцев после того, как Адам Кастильехо перестал принимать антиретровирусные препараты. При этом вирус в его анализах до сих выявлен не был.
В прошлом таким же образом избавился от ВИЧ Тимоти Браун, ставший известным как "берлинский пациент". Он перенес такую же пересадку костного мозга, после чего спустя три с половиной года было объявлено о его излечении.
Ранее была подтверждена информация о том, что в ЮАР насильно стерилизовали ВИЧ-инфицированных женщин.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|