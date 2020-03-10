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Второй человек смог полностью излечиться от ВИЧ


10.3.2020 19:33
Второй человек смог полностью излечиться от ВИЧФото: vk.com

В Великобритании подтверждено полное излечение от ВИЧ, случай можно считать вторым в истории.

Как стало известно, диагноз снят у 40-летнего Адама Кастильехо, который проживает в Лондоне, рассказывает BBC News.

ВИЧ у этого пациента врачи выявили еще в 2003 году. В рамках лечения онкологического заболевания, которое позднее также диагностировали у Адама Кастильехо, ему пересаживали донорские стволовые клетки костного мозга.

Как оказалось, донор имел генетическую мутацию, защищавшую его от заражения ВИЧ. Вместе с биологическими материалами эта защита попала и к "лондонскому пациенту", отмечают специалисты.

Официально объявить об излечении от ВИЧ медики решили спустя тридцать месяцев после того, как Адам Кастильехо перестал принимать антиретровирусные препараты. При этом вирус в его анализах до сих выявлен не был.

В прошлом таким же образом избавился от ВИЧ Тимоти Браун, ставший известным как "берлинский пациент". Он перенес такую же пересадку костного мозга, после чего спустя три с половиной года было объявлено о его излечении.

Ранее была подтверждена информация о том, что в ЮАР насильно стерилизовали ВИЧ-инфицированных женщин.

Автор: Злата Богатова

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