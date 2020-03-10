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В Гватемале в ДТП погибла семья россиян с маленьким ребенком
10.3.2020 16:39
Фото: livejournal.com
ЧП случилось в восточной части страны в дождливую погоду, сообщает Prensa Libre.
Как пишет газета, неподалеку от озера Исабаль легковой автомобиль, в котором находились россияне, столкнулся с грузовиком.
Со ссылкой на источники в полиции уточняется, что попавшие в аварию граждане РФ проживали в городе Эль-Эстор. Глава семейства занимал должность в горнодобывающей компании.
Родители и их пятилетний сын в момент аварии ехали по трассе на личном автомобиле. После лобового столкновения с грузовиком легковая машина оказалась практически полностью разрушенной. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют специалисты.
Сведений о причинах ДТП пока нет, известно лишь, что шел проливной дождь. Кроме того, на трассе, где произошло столкновение, ранее уже не раз случались страшные аварии, пишет газета.
Уточняется, что водитель грузовой машины выжил. В отношении местного жителя проведут судебное разбирательство, пояснили представители правоохранительных органов.
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