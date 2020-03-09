Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Единственного кочующего автора Арктики вновь выдвинули на соискание Нобелевской премии

9.3.2020 23:44

Фото: pravoslavie.ru

Анна Неркаги



Проживающая на Ямале ненецкая писательница Анна Неркаги номинируется уже в третий раз, сообщает ТАСС.



Кандидатуру литератора на соискание Нобелевской премии выдвинула инициативная группа.



Как сообщил член инициативной группы, руководитель издательства Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Сергей Симаков, было принято решение вновь выдвинуть на соискание Нобелевской премии по литературе Анну Неркаги.



На сегодняшний день эту ненецкую писательницу можно считать единственным кочующим автором Крайнего Севера. Благодаря ей множество читателей уже смогли познакомиться с культурой ее народа. Инициативная группа ранее возложила на себя миссию продвигать творчество Анны Неркаги и заниматься переводами ее произведений. В этом году писательница выдвигается уже в третий раз.



В прошлом Анна Неркаги окончила Тобольский педагогический институт (сейчас - филиал ТюмГУ). По словам Сергея Симакова, у нее есть "все шансы получить премию Нобеля, поскольку ее тексты о малочисленном самобытном народе, проживающем в Арктике". При этом проблемы, о которых рассказывает Неркаги, являются характерными не только для ненцев и других народов циркумполярных стран (расположенных у полярного круга), но и практически всего мира.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 145

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