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В Австрии пять туристов погибли при сходе лавины
8.3.2020 23:25
Фото: images-on-off.com
Жертвами ЧП стали альпинисты из Чехии, сообщает сегодня Австрийское агентство печати.
Как стало известно, трагический инцидент произошел в горном массиве Дахштайн в австрийских Альпах.
Со ссылкой на правоохранительные органы региона уточняется, что лавина сошла на группу чешских туристов, когда они совершали восхождение. Тела погибших пяти человек уже удалось отыскать, их доставили в город Халльштатт, где буде проводиться процедура опознания, пояснили в местной полиции.
ЧП случилось в воскресенье, 8 марта, сообщает агентство.
Ранее сообщалось о 42-летнем польском альпинисте, который сорвался в расщелину и погиб, когда покорял Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Несчастный случай был зафиксирован на прошлой неделе. Иностранец перед восхождением не стал регистрироваться у спасателей, сообщили в МЧС РФ по региону.
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