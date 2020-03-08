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В РПЦ не исключают переход к причастию из одноразовых ложек
8.3.2020 22:29
Фото: rl0.ru
Русская православная церковь пока не предпринимает каких-либо особенных мер по защите от распространяющегося по планете коронавируса, однако не исключено, что в будущем при причастии могут использоваться одноразовые ложки. Об этом заявил руководитель Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
Священнослужитель говорил на эту тему в эфире программе "Церковь и мир", которая выходит на телевизионном канале "Россия-24".
Как стало известно, на последнем заседании Высшего церковного совета обсуждались вопросы, связанные с защитой от распространения коронавируса. По словам митрополита Илариона, было решено не издавать какие-либо указы или постановления в превентивном порядке.
Однако в случае, если беда коснется России либо других государств, входящих в каноническое пространство РПЦ, последует незамедлительная реакция, пояснил митрополит Иларион. В частности, не исключено использование для причастия одноразовых ложек, как это происходит в больницах, кода речь идет о посещении священником тяжелобольных людей.
Ранее появились сведения о том, что число случаев заражения COVID-19 в России увеличилось до семнадцати.
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