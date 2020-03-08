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В России число заболевших COVID-19 возросло до 17
8.3.2020 18:32
Фото: vk.com
За последние сутки три новых пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 были выявлены в нашей стране.
Об этом со ссылкой на федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения заболевания в РФ передает сегодня агентство "Интерфакс".
По официальным данным, все пациенты в последние две недели посещали Италию. Случаи инфицирования выявлены в Московской, Белгородской и Калининградской областях. На данный момент все заразившиеся уже помещены в инфекционные боксы.
В это число не входят россияне, которые стали носителями коронавируса, когда совершали круиз на лайнере Diamond Princess. После прохождения двухнедельного карантина у берегов Японии они были эвакуированы в Казань и помещены в стационар. Срок карантина истек сегодня, 8 марта. Пациентов уже выписали, признав выздоровевшими.
Ранее российские дипломаты сообщили о том, что на карантинном лайнере Grand Princess, который сейчас стоит у побережья Калифорнии, находятся четверо граждан РФ.
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