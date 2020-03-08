Новости шоу-бизнеса

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В Южной Корее до 7 тыс. возросло число инфицированных COVID-19
8.3.2020 12:16
Фото: smi2.net
На территории Южной Кореи зафиксировано в общей сложности 7134 пациентов, которые заболели новым типом коронавируса COVID-19.
Как передает "Ренхап" со ссылкой на представителей экстренных служб страны, скончались пятьдесят человек.
Отмечается, что новые случаи заражения зарегистрированы южно-корейскими эпидемиологами среди жителей города Тэгу и провинции Кенсан-Пукто.
Накануне, 7 марта, власти страны информировали о 6767 заболевших.
Ранее в России зарегистрировали еще четыре случая заражения COVID-19. Как сообщал федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ, трех пациентов поместили в Липецкую областную инфекционную больницу. Петербурженка с коронавирусом будет получать медицинскую помощь в Боткинской больнице.
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