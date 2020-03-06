Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Олег Тиньков сообщил, что у него диагностировали острую лейкемию

6.3.2020 23:07

Фото: smi2.net



По словам российского бизнесмена Олега Тинькова, врачи вынесли вердикт осенью прошлого года.



Теперь ему предстоит "бороться за главное - за саму жизнь", подчеркнул в своем сообщении миллиардер.



Обращение Олега Тинькова приводит сегодня ТАСС. По словам бизнесмена, он в течение достаточно долгого времени не хотел раскрывать подробности, связанные с состоянием его здоровья. Учитывая то, что он в последние дни не появляется на публике, спровоцировало "некоторые вопросы и спекуляции" на фоне продолжающегося в Лондоне процесса по претензиям налоговых органов США.



В результате бизнесмен решился на признание, озвучив свой диагноз. По словам банкира, он уже перенес несколько курсов химиотерапии. Выразив благодарность за поддержку супруге, детям и друзьям, Тиньков отметил, что в прошлом уже не раз вел борьбу "за себя и за свое дело". Теперь же ему предстоит "бороться за главное - за саму жизнь".



Прокомментировав свои дела, банкир добавил, что с его "бизнесом все хорошо". Он совершенно спокоен и "уже пару лет, как отошел от операционной деятельности". Учитывая, что речь идет о прекрасной команде, возглавляемой председателем правления "Тинькофф банка" Оливером Хьюзом, все идет по плану, заявил Тиньков.



Ранее стало известно о том, что американские власти обвиняют банкира в сокрытии подлинных доходов и уклонении от уплаты налогов. По данным Минюста Соединенных Штатов, миллиардера могут приговорить к шести годам лишения свободы.



Автор: Злата Богатова

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