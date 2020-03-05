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В США Тинькову грозит 6 лет тюрьмы
10:59
Фото: vk.com
Американские власти обвиняют российского банкира Олега Тинькова в сокрытии подлинных доходов и уклонении от уплаты налогов, передает агентство "Интерфакс".
Как указывает Минюст Соединенных Штатов, миллиардера могут приговорить к шести годам лишения свободы.
Как стало известно, американские власти обвиняют Олега Тинькова в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов. О претензиях со стороны службы IRS стало известно в последних числах февраля - об этом сообщала подконтрольная банкиру TCS Group.
В пресс-релизе Минюста разъясняется суть обвинений. Осенью 1996 года Олег Тиньков, активно работавший в тот момент над развитием розничной сети бытовой техники "Техношок", получил американское гражданство. Позже он продал компанию, инвестировав деньги в производство пельменей. Спустя некоторое время бизнесмен решил расстаться с паспортом гражданина Соединенных Штатов.
Согласно действующему американскому законодательству, покидая американское гражданство, нужно исчислить и заплатить налог от суммы, в которую оценивается имущество гражданина по рыночной стоимости. Однако Тиньков умышленно ввел власти в заблуждение, существенно преуменьшив размер годового дохода, подчеркивает в своем сообщении Минюст.
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