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В Минздраве Татарстана опровергли выписку россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess с коронавирусом
6.3.2020 22:49
Фото: vk.com
В республиканском министерстве здравоохранения опровергли сведения, ранее распространившиеся в СМИ, о выписке россиян, которые ранее были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess. В ведомстве заявили, что срок пребывания пациентов в инфекционной больнице истекает лишь 8 марта.
Информация о выписке из больницы в Казани трех пациентов, которые ранее путешествовали за рубежом на борту круизного лайнера Diamond Princess, не соответствует действительности. Как заявили представители Минздрава Татарстана, все россияне сейчас остаются под наблюдением специалистов.
В пресс-службе регионального ведомства при этом подчеркнули, что срок нахождения в условиях карантина истекает лишь 8 марта.
Напомним, трех россиян, эвакуированных с круизного судна, две недели простоявшего на карантине у берегов Японии, сразу после возвращения в РФ поместили в инфекционную больницу. Позже появились сведения о том, что у туристов был выявлен коронавирус.
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