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В Ватикане прокомментировали слухи о заражении папы Римского коронавирусом
29.2.2020 23:33
Фото: novyny.org
Представители Ватикана опровергли информацию о том, что папа Римский Франциск и двое его помощников заразились новым коронавирусом, передает ТАСС.
Ранее в прессе появились публикации о том, что у понтифика якобы диагностировали COVID-2019.
На просьбу прокомментировать появляющиеся в прессе и Сети сведения, в службе печати Святого престола сказали, что это "очень большой фейк". Информация не соответствует действительности, пояснили представители Ватикана, передает агентство.
Ранее в СМИ начали распространяться сообщения о том, что папа Римский заболел после встречи с прихожанами.
В последние дни папа Римский Франциск действительно испытывает некоторое недомогание, по причине которого он даже отменил несколько аудиенций. Слухи о болезни понтифика возникли на фоне тревожных сообщений о росте числа зараженных в Италии, где коронавирус выявили у более чем ста человек.
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