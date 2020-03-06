|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Казани умер еще один пострадавший при падении строительной люльки
6.3.2020 13:03
Фото: livejournal.com
До трех человек возросло количество погибших в результате ЧП, случившегося на стройке десятиэтажного дома по улице Н. Ершова в столице Татарстана.
Как стало известно, один из пострадавших скончался в приемном покое больницы.
В результате падения люльки два человека погибли на месте, передает агентство "Интерфакс-Поволжье". Со ссылкой на пресс-секретаря республиканского Минздрава Альфию Хасанову уточняется, что один из пострадавших рабочих умер, когда его доставили в больницу - мужчина скончался в приемном покое от полученных травм.
Двое рабочих госпитализированы с травмами. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, пояснила представитель регионального ведомства. По словам Альфии Хасановой, угрозы жизни нет.
ЧП случилось в минувший четверг, 5 марта. Строительная люлька с пятью рабочими упала с высоты на улице Н. Ершова, где возводят многоэтажное жилое здание. Один из рабочих смог ухватиться за трос и проникнуть в окно пятого этажа, после чего самостоятельно спустился вниз.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|