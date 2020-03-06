Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Казани умер еще один пострадавший при падении строительной люльки

6.3.2020 13:03

Фото: livejournal.com



До трех человек возросло количество погибших в результате ЧП, случившегося на стройке десятиэтажного дома по улице Н. Ершова в столице Татарстана.



Как стало известно, один из пострадавших скончался в приемном покое больницы.



В результате падения люльки два человека погибли на месте, передает агентство "Интерфакс-Поволжье". Со ссылкой на пресс-секретаря республиканского Минздрава Альфию Хасанову уточняется, что один из пострадавших рабочих умер, когда его доставили в больницу - мужчина скончался в приемном покое от полученных травм.



Двое рабочих госпитализированы с травмами. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, пояснила представитель регионального ведомства. По словам Альфии Хасановой, угрозы жизни нет.



ЧП случилось в минувший четверг, 5 марта. Строительная люлька с пятью рабочими упала с высоты на улице Н. Ершова, где возводят многоэтажное жилое здание. Один из рабочих смог ухватиться за трос и проникнуть в окно пятого этажа, после чего самостоятельно спустился вниз.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 6.3.2020 12:18 Уральский автоинспектор арестован по обвинению в половой связи с 12-летним ребенком

Уральский автоинспектор арестован по обвинению в половой связи с 12-летним ребенком 5.3.2020 23:53 В Мексике продолжаются поиски льва, растерзавшего человека

В Мексике продолжаются поиски льва, растерзавшего человека 5.3.2020 21:09 В Майкопе водитель расстрелял пешехода

В Майкопе водитель расстрелял пешехода 5.3.2020 19:17 Погибший на Эльбрусе альпинист приехал из Польши

Погибший на Эльбрусе альпинист приехал из Польши 5.3.2020 14:28 В Мурманской области при взрыве на полигоне ранены пять контрактников