|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Уральский автоинспектор арестован по обвинению в половой связи с 12-летним ребенком
6.3.2020 12:18
Фото: tobolsk.info
В Екатеринбурге взят под стражу инспектор ДПС свердловского управления ГИБДД, передает агентство "Интерфакс-Урал".
Со ссылкой на пресс-службу Чкаловского райсуда уральской столицы уточняется, что теперь уже бывший полицейский арестован на срок до 3 мая 2020 года.
Автоинспектор обвиняется в половой связи с девочкой, которой лишь двенадцать лет. По факту ЧП уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 134 УК РФ.
Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, подозреваемый был изобличен в ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые осуществляли сотрудники подразделения собственной безопасности. Вскоре "задержанный с позором изгнан из системы МВД" как опорочивший честь полицейского, отметил Горелых.
Ранее в уральских СМИ появились сообщения о том, что отношения сотрудника полиции и 12-летней девочки могли начаться в минувшем сентябре и продолжались вплоть 5 февраля 2020 года.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|