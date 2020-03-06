Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Уральский автоинспектор арестован по обвинению в половой связи с 12-летним ребенком

6.3.2020 12:18

Фото: tobolsk.info



В Екатеринбурге взят под стражу инспектор ДПС свердловского управления ГИБДД, передает агентство "Интерфакс-Урал".



Со ссылкой на пресс-службу Чкаловского райсуда уральской столицы уточняется, что теперь уже бывший полицейский арестован на срок до 3 мая 2020 года.



Автоинспектор обвиняется в половой связи с девочкой, которой лишь двенадцать лет. По факту ЧП уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 134 УК РФ.



Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, подозреваемый был изобличен в ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые осуществляли сотрудники подразделения собственной безопасности. Вскоре "задержанный с позором изгнан из системы МВД" как опорочивший честь полицейского, отметил Горелых.



Ранее в уральских СМИ появились сообщения о том, что отношения сотрудника полиции и 12-летней девочки могли начаться в минувшем сентябре и продолжались вплоть 5 февраля 2020 года.



Автор: Злата Богатова

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