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В России зафиксирован новый пациент с коронавирусом


18:12
В России зафиксирован новый пациент с коронавирусомФото: vk.com

Молодой человек с коронавирусом был госпитализирован в Петербурге, передают российские СМИ.

В общежитии Северо-Западного государственного медуниверситета (СЗГМУ) им. Мечникова, где проживал итальянец, уже объявили 15-дневный карантин.

Как информирует студсовет вуза на своей странице в соцсети "ВКонтакте", с коронавирусом в больницу доставили учащегося из Италии. Вскоре после этого согласно постановлению Роспотребнадзора был объявлен строгий карантин в общежитии, расположенном по адресу: проспект Просвещения, 45.

Эпидемиологи устанавливают круг общения студента с COVID-2019, незамедлительно изолируя всех, кто мог с ним контактировать. За теми, кому придется отправиться в больницу, будут непрерывно наблюдать медики. Студентам, которые проживают в общежитии, запрещено покидать комнаты. Предполагается, что еду им будут приносить.

Студент СЗМУ из прибыл в Петербург 29 февраля и спустя два дня обратился к врачу с жалобами на симптомы, характерные для ОРВИ. После установления диагноза молодой человек был помещен в инфекционный бокс больницы Боткина. По словам врачей, заболевание у итальянца протекает в достаточно легкой форме, пациенту сейчас назначается симптоматическое лечение.

Ранее была определена категория людей, наименее уязвимая для коронавируса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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