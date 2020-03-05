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Власти Индонезии отправят пациентов с COVID-2019 на необитаемый остров
5.3.2020 17:38
Фото: staticflickr.com
Предполагается, что рассчитанная на тысячу человек инфекционная больница откроется в уже в самое ближайшее время, передает ТАСС.
Место для стационара, где индонезийские власти планируют размещать пациентов с COVID-2019, выбирал лавком ВС страны маршал авиации Хади Тчахджанто.
Посетив несколько островов в провинции Архипелаг Риау, маршал выбрал небольших размеров Галанг, на котором сохранились бараки. В них в период 1976-1996 годов размещали беженцев из Вьетнама. По словам Хади Тчахджанто, там также имеются скважины с питьевой водой и проведено электричество.
При этом Галанг располагается на расстоянии около 50 км от крупного острова Батам, где находится международный аэропорт. Сообщив о своем выборе, главком ВС Индонезии пояснил, что уже в течение месяца на острове могут открыть специализированный стационар, который будет рассчитан на тысячу человек.
2 марта власти крупнейшего государства Юго-Восточной Азии подтвердили сведения о выявлении двух пациентов с Коронавирусом. Кроме того, на территории Малайзии и Сингапура на прошлой неделе заболели несколько человек, возвратившихся из Джакарты и острова Батам.
Ранее власти Южной Кореи информировали о том, что число зараженных на их территории увеличилось до 5766 человек.
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