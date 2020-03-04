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В Южной Корее COVID-2019 выявили у 5766 человек
06:02
Фото: livejournal.com
На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-2019 на территории Южной Кореи увеличилось до 5766.
Об этом сообщает РИА Новости, цитируя сведения, предоставленные Центрами по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве РК.
По последним официальным данным, от последствий коронавируса, вызывающего пневмонию, скончались уже тридцать пять человек. Всего же в стране заражены свыше 5,7 тыс. человек.
Выздоровели и покинули больницы восемьдесят восемь жителей страны.
Руководство Южной Кореи намерено дополнительно выделить на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 десяти миллиардов долларов.
Ранее в Астрахани встало на карантин судно из Ирана, один моряк доставлен в больницу с симптомами ОРВИ.
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