Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Филиппинах разбился вертолет с начальником национальной полиции страны

5.3.2020 09:39

Фото: planespotters.net



Кроме главы филиппинской полиции Арчи Гамбоа на борту летательного аппарата находились несколько высокопоставленных чиновников, передают зарубежные СМИ.



Катастрофа произошла в северной части страны.



Аварийная ситуация возникла, когда вертолет филиппинской национальной полиции поднимался в воздух, сообщает Philippine News Agency. В результате крушения пострадали все, кто находился на борту. С травмами различной тяжести их доставили в больницу.



Сколько человек в момент катастрофы находились на борту, пока не уточняется. Известно лишь, что среди них были начальник национальной полиции страны Арчи Гамбоа, высокопоставленные чиновники и несколько старших офицеров.



По данным СМИ, Гамбоа, когда его извлекли из-под обломков разбившегося вертолета, был в сознании.



Уточняется, что инцидент зафиксирован на территории провинции Лагуна. Сведений о причинах крушения пока нет, специалисты приступили к работе по выяснению обстоятельств ЧП.



Автор: Злата Богатова

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