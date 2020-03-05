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На Филиппинах разбился вертолет с начальником национальной полиции страны
5.3.2020 09:39
Фото: planespotters.net
Кроме главы филиппинской полиции Арчи Гамбоа на борту летательного аппарата находились несколько высокопоставленных чиновников, передают зарубежные СМИ.
Катастрофа произошла в северной части страны.
Аварийная ситуация возникла, когда вертолет филиппинской национальной полиции поднимался в воздух, сообщает Philippine News Agency. В результате крушения пострадали все, кто находился на борту. С травмами различной тяжести их доставили в больницу.
Сколько человек в момент катастрофы находились на борту, пока не уточняется. Известно лишь, что среди них были начальник национальной полиции страны Арчи Гамбоа, высокопоставленные чиновники и несколько старших офицеров.
По данным СМИ, Гамбоа, когда его извлекли из-под обломков разбившегося вертолета, был в сознании.
Уточняется, что инцидент зафиксирован на территории провинции Лагуна. Сведений о причинах крушения пока нет, специалисты приступили к работе по выяснению обстоятельств ЧП.
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