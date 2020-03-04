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В Астрахани встало на карантин судно из Ирана, один моряк в больнице
4.3.2020 16:26
Фото: goodfon.ru
Один из моряков судна, прибывшего из Ирана, доставлен в Астраханскую областную инфекционную больницу с признаками ОРВИ, передает агентство "Интерфакс-Юг".
Судно сейчас встало на карантин.
Как пояснил официальный представитель регионального Министерства здравоохранения Алексей Васильев, на борту судна, которое прибыло из Ирана, находится тринадцать членов экипажа. После того, как в ходе проверки у одного из моряков выявили симптомы ОРВИ, его сразу же доставили в обсервационное отделение инфекционной больницы для обследования.
По словам Алексея Васильева, в порт указанное судно не швартовалось. После того, как заболевший моряк был эвакуирован на лодке, все члены экипажа прошли экспресс-тесты на выявление коронавируса.
Согласно последним официальным данным, на сегодняшний день COVID-19 выявлен у более чем 92 тыс. людей в разных странах. При этом более 80 тыс. пациентов - жители материкового Китая. За пределами КНР количество зараженных увеличилось за минувшие сутки почти на две тысячи человек - общее число сейчас составляет 12087 человек. Наиболее сложной остается эпидемиологическая обстановка в Южной Корее, где больны уже свыше пяти тысяч человек, более тридцати скончались.
На территории Ирана заражены коронавирусом более 2,3 тысячи человек, зафиксировано 77 летальных исходов.
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