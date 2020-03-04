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В Ингушетии нейтрализован член бандподполья
4.3.2020 19:38
Фото: vk.com
На территории Ингушетии завершена спецоперация, в ходе которой был нейтрализован боевик.
Как передает агентство "Интерфакс-Юг" со ссылкой на информированный источник, личность злоумышленника устанавливается.
По предварительным данным, ликвидированный в лесном массиве около поселения Алкун Сунженского района Ингушетии боевик не является жителем этого населенного пункта. Другой источник агентства ранее отметил, что в ходе проведения спецоперации уничтожили двух бандитов, однако сведения пока не подтверждаются.
Отмечается, что злоумышленник имел при себе оружие, спальный мешок и запас продовольствия. В настоящее время ведется розыск его возможных сообщников.
В администрации сельского поселения Алкун, прокомментировав инцидент, пояснили, что убитый мужчина ранее не проживал на их территории. Вероятно, он мог приехать в Ингушетию из другой республики, предположительно, Дагестана. Однако эта информация нуждается в проверке.
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