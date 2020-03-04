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В Польше выявили первого пациента с коронавирусом
4.3.2020 19:10
Фото: vk.com
На территории Польши зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19, подтвердил глава министерства здравоохранения страны Лукаш Шумовский.
Заявление руководителя ведомства цитирует сегодня "Радио Польша".
Как стало известно, зараженный не так давно возвратился из Германии, где коронавирус диагностировали уже у более 240 человек.
Пациент является жителем Любушского воеводства, пояснил глава министерства здравоохранения Польши Лукаш Шумовский. В настоящее время заразившийся госпитализирован в одно из медицинских учреждений города Зелена-Гура на западе страны.
Всех, кто контактировал с заболевшим, поместили в карантин. Количество лиц, оказавшихся под наблюдением медиков, пока не уточняется.
По последним официальным данным, число заразившихся COVID-19 в мире превысило 92 тысячи, более 80 тыс. из них - жители материкового Китая. За пределами КНР количество зараженных увеличилось за минувшие сутки почти на две тысячи человек - общее число сейчас составляет 12087 человек.
Наиболее сложной остается эпидемиологическая обстановка в Южной Корее, где больны уже свыше пяти тысяч человек, более тридцати скончались. На территории Ирана заражены коронавирусом более 2,3 тысячи человек, зафиксировано 77 летальных исходов. Итальянские власти подтвердили сведения о 2036 заболевших, умерло 52 пациента.
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