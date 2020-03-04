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В Сирии погибли двое турецких военных
4.3.2020 18:12
Фото: anna-news.info
В Сирии двое турецких военнослужащих погибли, еще шесть были ранены, сообщает сегодня телевизионный канал NTV со ссылкой на Минобороны республики.
По данным ведомства, военные были убиты в результате обстрела их позиций со стороны режима.
Об инциденте, зафиксированном в районе проведения операции "Весенний щит", рассказывается в коммюнике Минобороны. В тексте указано, что погибли двое турецких военнослужащих, еще шесть были ранены.
ВС Турции, накануне сбившие в сирийской провинции Идлиб военный самолет L-39, продолжают вести ответный огонь.
В конце февраля террористы начали крупномасштабное наступление на позиции правительственных войск САР. После того, как в Идлибе погибли тридцать три турецких военнослужащих, оказывавших поддержку экстремистам, Анкара открыла границы для беженцев.
К границам Греции устремились тысячи сирийцев, остававшихся на территории Турции. Ранее появились сообщения о том, что в ходе столкновений погиб мигрант.
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