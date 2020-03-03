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В Минобороны Турции заявили, что военные сбили самолет сирийских ВС
3.3.2020 22:15
Фото: livejournal.com
В рамках операции "Весенний щит", начатой Анкарой 1 марта, турецкие военные сбили сирийский военный самолет типа L-39, заявили в Минобороны республики.
Ранее в Анкаре заявляли о двух сирийских Су-24, которые были атакованы их военными.
Минобороны Турции сегодня, 3 марта, выступило с утверждением, что ВС страны сбили самолет правительственных сил САР. Как заявили представители официальной Анкары, воздушное судно типа L-39 было атаковано в рамках операции "Весенний щит", сообщает ТАСС.
По данным сирийских СМИ, в частности, телевизионного канала Suria, в небе над провинцией Идлиб действительно подверглось обстрелу военное воздушное судно. При этом пока не уточняется, был ли самолет сбит.
Ранее в Минобороны САР информировали о том, что турецкие F-16 атаковали два самолета сирийских ВВС. После инцидента, случившегося над Идлибской зоной деэскалации, летчики успели катапультироваться.
Позже эти сведения были подтверждены в коммюнике турецкого военного ведомства. В тексте, в частности, отмечалось, что Су-24 правительственных войск Сирии были сбиты после того, как пытались атаковать самолеты ВС Турции.
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