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Под Севастополем вандалы разгромили могилу неизвестного солдата
4.3.2020 13:56
Фото: rferl.org
В окрестностях населенного пункта Сахарная Головка разрушена могила неизвестного солдата, передают российские СМИ со ссылкой на заявление врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Как заявил глава региона, от этой новости "сжимаются кулаки": вандалы разгромили могилу неизвестного солдата, которая расположена на территории поселка Сахарная Головка.
При этом Михаил Развожаев на своей странице в соцсети отметил, что узнал об инциденте он вовсе "не от тех, кто должен следить за территорией", а из публикаций в средствах массовой информации. Врио губернатора Севастополя также сообщил, что уже отправил к месту ЧП представителей трех департаментов. К Дню победы все будет восстановлено.
Ранее в СМИ и социальных сетях распространились фотографии, сделанные местными жителями. Судя по тому, что срезана оградка, возникли предположения о том, что злоумышленники хотели поживиться на сдаче металла.
Вандалы намеревались унести с собой и металлическую основу надгробия, однако конструкции оказались ржавыми. Поэтому злоумышленники попросту бросили их около могилы неизвестного солдата.
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