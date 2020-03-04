Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Севастополем вандалы разгромили могилу неизвестного солдата

4.3.2020 13:56

Фото: rferl.org



В окрестностях населенного пункта Сахарная Головка разрушена могила неизвестного солдата, передают российские СМИ со ссылкой на заявление врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Как заявил глава региона, от этой новости "сжимаются кулаки": вандалы разгромили могилу неизвестного солдата, которая расположена на территории поселка Сахарная Головка.



При этом Михаил Развожаев на своей странице в соцсети отметил, что узнал об инциденте он вовсе "не от тех, кто должен следить за территорией", а из публикаций в средствах массовой информации. Врио губернатора Севастополя также сообщил, что уже отправил к месту ЧП представителей трех департаментов. К Дню победы все будет восстановлено.



Ранее в СМИ и социальных сетях распространились фотографии, сделанные местными жителями. Судя по тому, что срезана оградка, возникли предположения о том, что злоумышленники хотели поживиться на сдаче металла.



Вандалы намеревались унести с собой и металлическую основу надгробия, однако конструкции оказались ржавыми. Поэтому злоумышленники попросту бросили их около могилы неизвестного солдата.



Автор: Злата Богатова

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