Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Сахалине двое полицейских обвиняются торговле наркотиками

4.3.2020 13:22

Фото: vk.com



Следственные органы региона возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, которые подозреваются в сбыте наркотических веществ в крупных размерах с использованием своего служебного положения, передает агентство "Интерфакс - Дальний Восток".



Как рассказала старший помощник СУ СКР по Сахалинской области Ольга Чебыкина, правоохранителям уже предъявлено соответствующее обвинение.



Фигурантами уголовного дела стали двое оперуполномоченных управления по контролю за оборотом наркотиков местного управления МВД РФ. По словам Чебыкиной, подозреваемые ранее были задержаны, после чего суд вынес решение об их аресте.



В полицейском главке региона, подтвердив сведения об инциденте, сообщили о начале служебной проверки. В случае, если вина сотрудников будет установлена, из органов внутренних дел их уволят с отрицательной мотивировкой, а непосредственное руководство привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.



Автор: Злата Богатова

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