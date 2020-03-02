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Китайские врачи пересадили легкие пациенту с коронавирусом
2.3.2020 21:16
Фото: rl0.ru
Сложнейшая операция, в ходе которой китайские трансплантологи пересадили 59-летнему пациенту оба легких, длилась пять часов.
Хирургическое вмешательство проводилось в больнице города Уси, который расположен в провинции Цзянсу на востоке страны.
Коллективом хирургов руководил ведущий специалист страны в этом направлении Чэнь Цзинъюй, сообщает информационный ресурс Shine. Врачи оперировали мужчину с необратимой дисфункцией легких. Коронавирус у этого пациента был выявлен еще 26 января.
Сейчас врачи оценивают состояние прооперированного мужчины как стабильное. Отмечается, что в качестве донорского материала были использованы легкие человека, скончавшегося ранее в другой провинции.
По последним официальным данным, с начала вспышки коронавируса в Китае от этого заболевания умерло уже более 2,9 тыс. человек. Выздоровели и покинули медицинские учреждения свыше 44 тыс. жителей страны.
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