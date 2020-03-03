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Муфтий Татарстана выступает против поправки о народе к Конституции
01:52
Фото: azerros.ru
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин подверг критике поправку к Конституции, в которой русский язык называется "языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов".
По словам священнослужителя, это чревато "непоправимыми последствиями".
Против поправки в Конституцию, согласно которой может быть введено понятие "государствообразующий народ", выступил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Соответствующее понятие содержится в положении о государственном языке нашей страны, которым признан русский "как язык государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов."
Заявление муфтия Татарстана приводит пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) республики.
Как стало известно, Камиль Самигуллин не подвергает сомнению тот факт, русские, являясь наиболее многочисленным народом в нашей стране, представляют собой титульную нацию. Однако в современной России "живут и многие другие коренные народы", которые также являются россиянами, подчеркивает муфтий Татарстана.
При этом Самигуллин поддержал поправку с упоминанием бога. По его словам, подобное на сегодняшний день уже считается в мире общепринятой практикой. Светскость государства не исключает религиозность его общества, отметил муфтий.
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