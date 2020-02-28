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Сурков: Богу все равно, запишут ли его в Конституцию
28.2.2020 06:17
Фото: infox.sg
Владислав Сурков выразил сомнения в том, что необходимо вносить упоминания Бога в Основной закон России.
Экс-помощник президента РФ говорил на эту тему во время недавнего интервью.
Как заявил Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, он детально не изучал возможную "реформу" Конституции такого рода. По словам бывшего помощника главы государства. он пока лишь "читал то, что было в новостях".
Вместе с тем, "нет еще текста окончательного", чтобы делать какие-либо конкретные выводы об инициативе упомянуть Бога в Конституции. Сурков пояснил, что не задумывался об этом.
"Богу ни жарко, ни холодно от того, что его запишут в Конституцию", предположил экс-помощник Владимира Путина. Скорее всего Бога это может рассмешить - по крайней мере того Бога, с которым имеет дело Сурков, добавил он.
Интервью с Владиславом Сурковым размещено на портале "Актуальные комментарии".
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