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В ОАЭ коронавирус подтвержден у двух россиян
3.3.2020 22:02
Фото: russianemirates.com
Врачи оценивают состояние российских граждан как стабильное, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в этом государстве.
По словам дипломатов, медики собираются провести повторные исследования для окончательного подтверждения диагноза.
На территории Объединенных Арабских Эмиратов двое россиян оказались заражены коронавирусом нового типа. Первоначально об этом сообщило Министерство здравоохранения и профилактики страны.
На своей странице в Facebook ведомство информировало о том, что заболевание было выявлено у шести человек. Помимо двух граждан РФ, коронавирус диагностировали у двоих итальянцев, одного немца и одного колумбийца.
Эпидемиологи выяснили, что заболевшие россияне ранее вступали в контакт с двумя участниками велогонки Тур ОАЭ-2020, приехавшими в страну из Италии. Спортсмены также находятся под наблюдением врачей из-за выявленного у них коронавируса.
Ранее в Москве 24 человека были госпитализированы после контакта с зараженным коронавирусом.
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