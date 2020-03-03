ИнтерНовости - новости в стране и мире
Трамп: США могут перекрыть границы с Мексикой из-за COVID-2019
Трамп: США могут перекрыть границы с Мексикой из-за COVID-2019
После гибели чемпиона мира по велоспорту Ведерникова возбудили уголовное дело
После гибели чемпиона мира по велоспорту Ведерникова возбудили уголовное дело
В ОАЭ коронавирус подтвержден у двух россиян
В ОАЭ коронавирус подтвержден у двух россиян
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В ОАЭ коронавирус подтвержден у двух россиянВ ОАЭ коронавирус подтвержден у двух россиян
В Москве 24 человека госпитализированы после контакта с зараженным коронавирусомВ Москве 24 человека госпитализированы после контакта с зараженным коронавирусом
Россию на «Евровидении-2020» представит Little BigРоссию на «Евровидении-2020» представит Little Big
Китайские врачи пересадили легкие пациенту с коронавирусомКитайские врачи пересадили легкие пациенту с коронавирусом
МОК дали сутки на объяснение фальшивых подписей РодченковаМОК дали сутки на объяснение фальшивых подписей Родченкова

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 18В лабиринте огнедышащей love. Глава 18
В лабиринте огнедышащей love. Глава 16В лабиринте огнедышащей love. Глава 16
В лабиринте огнедышащей love. Глава 15В лабиринте огнедышащей love. Глава 15
В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В ОАЭ коронавирус подтвержден у двух россиян


3.3.2020 22:02
В ОАЭ коронавирус подтвержден у двух россиянФото: russianemirates.com

Врачи оценивают состояние российских граждан как стабильное, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в этом государстве.

По словам дипломатов, медики собираются провести повторные исследования для окончательного подтверждения диагноза.

На территории Объединенных Арабских Эмиратов двое россиян оказались заражены коронавирусом нового типа. Первоначально об этом сообщило Министерство здравоохранения и профилактики страны.

На своей странице в Facebook ведомство информировало о том, что заболевание было выявлено у шести человек. Помимо двух граждан РФ, коронавирус диагностировали у двоих итальянцев, одного немца и одного колумбийца.

Эпидемиологи выяснили, что заболевшие россияне ранее вступали в контакт с двумя участниками велогонки Тур ОАЭ-2020, приехавшими в страну из Италии. Спортсмены также находятся под наблюдением врачей из-за выявленного у них коронавируса.

Ранее в Москве 24 человека были госпитализированы после контакта с зараженным коронавирусом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

В США признали, что их армия частично утратила превосходство над ВС РоссииВ США признали, что их армия частично утратила превосходство над ВС России
Ученые расшифровали геном коронавируса, который был выявлен у пациента в БразилииУченые расшифровали геном коронавируса, который был выявлен у пациента в Бразилии
Уставший от безденежья житель Липецка пытался убить жену и детейУставший от безденежья житель Липецка пытался убить жену и детей
Турция открыла границу для сирийских беженцев в ЕС, заявил ЭрдоганТурция открыла границу для сирийских беженцев в ЕС, заявил Эрдоган
США потребовали отказаться от астанинского форматаСША потребовали отказаться от астанинского формата

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 970


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru