Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве 24 человека госпитализированы после контакта с зараженным коронавирусом

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Фото: vk.com



В общей сложности в столице выявили более 100 человек, которые могли контактировать с больным москвичом.



О количестве госпитализированных сообщил в понедельник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.



Ранее стало известно о россиянине, который заболел коронавирусом. Диагноз был поставлен после того, как молодой человек возвратился из Италии. В настоящее время пациент находится в медицинском учреждении.



По словам Сергея Собянина, житель столицы получает лечение в инфекционной больнице. Заболевание у него протекает в достаточно легкой форме.



Сразу после того, как 29 февраля у эпидемиологов появились подозрения на заражение Covid-2019, началась работа по установлению всех контактов этого человека. Градоначальник пояснил, что речь идет не только о родственниках и друзьях пациента, но и тех, кто вместе с ним летел из Италии.



В результате в больницу поместили шесть родственников и пять знакомых заболевшего. Кроме того, госпитализированы тринадцать пассажиров авиарейса. Собянин сообщил, что "помещены в карантин 83 человека".



Ранее в Ватикане опровергли сообщения о том, что папа Римский Франциск и двое его помощников могли заразиться новой коронавирусной инфекцией.



Автор: Злата Богатова

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