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Грузинский патриарх рассказал про видение о победе над Covid-2019
3.3.2020 12:16
Фото: vestikavkaza.ru
Человечество справится с новым коронавирусом Covid-2019, заявил глава Грузинской православной церкви Илия Второй.
Священнослужитель говорил об этом во время воскресной проповеди, передает агентство "Новости-Грузия".
По словам грузинского патриарха, ему было видение о неком всаднике "огненного цвета", который перепрыгнул над его головой и пропал. Затем к священнослужителю подошел ребенок. Сплюнув не землю, он размешал слюну с землей и изобразил на своем лбу крест.
Рассказав о видении во время воскресной проповеди, Илия Второй отметил, что это свидетельствует о победе над коронавирусом. Обратившись к верующим, священнослужитель подчеркнул, что "без Господа это не произошло бы". Человечество преодолеет недуг с помощью молитв и Божьего благословения.
Ранее по решению грузинских властей были прекращены перелеты в Иран и Китай. Кроме того, в рамках борьбы с распространением вируса пока не выдаются разрешения на автоперевозки пассажиров и грузов в Иран и Италию.
Напомним, накануне представители Ватикана опровергли информацию о том, что папа Римский Франциск и двое его помощников якобы могли заразиться новым коронавирусом COVID-2019 во время встречи понтифика с верующими.
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