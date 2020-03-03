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Напавшая на детей жительница Казани находится в реанимации
3.3.2020 11:32
Фото: vk.com
В отношении 33-летней жительницы Татарстана следственные органы возбудили два уголовных дела по статьям "убийство малолетнего" и "покушение на убийство двух и более лиц", передает ТАСС.
В настоящее время женщина находится в реанимационном отделении.
Мать, пытавшаяся убить собственных детей 2012 года рождения, нанесла ранение и себе. После попытки покончить с собой женщину госпитализировали, сообщили представители республиканского Министерства здравоохранения. Ранее пациентку прооперировали, ее состояние пока остается стабильно тяжелым.
Пресс-служба СУ СКР по Татарстану ранее информировала о преступлении, которое было совершено в Казани 1 марта. По материалам уголовного дела, 33-летняя женщина, находясь в своей квартире, напала на собственных сыновей. После того, как один из мальчиков скончался от полученных ранений, а второй получил тяжелые травмы, женщина пыталась совершить самоубийство.
Состояние ребенка, доставленного в больницу после ЧП, врачи оценивают как стабильное. Вскоре после поступления в больницу мальчик перенес операцию. Сейчас его готовят к переводу из реанимации в отделение.
Сведений о мотивах женщины из официальных источников пока не поступало.
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