|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Сети обсуждают роман актрисы Натальи Андрейченко с молодым иностранцем
1.3.2020 21:02
Фото: newstut.ru
Поклонники артистки строят догадки по поводу нового спутника Натальи Андрейченко - звезда намекнула, что проводит время в компании молодого итальянца.
В последнее время актриса проживает в Мексике, где и наслаждается общением с иностранцем.
Судя по фото, которыми 63-летняя Наталья Андрейченко делится на своих страницах в соцсетях, ее жизнь продолжает бить ключом. Публикуя фото и истории, актриса рассказывает о путешествиях и отдыхе.
Поклонники звезды заметно оживились, увидев Наталью в компании таинственного незнакомца. После снимков, на которых звезда запечатлена гуляющей с неким молодым человеком, пользователи поспешили поздравить ее с удачной партией.
Напомним, в конце января обеспокоенный пиар-директор Андрейченко сообщил об ее внезапном исчезновении. Пока близкие звезды готовились обратиться в полицию, актриса благополучно нашлась и пояснила, что все это время находилась в джунглях, где общалась "с интересными духовными лидерами".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|