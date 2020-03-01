Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Анкаре отпустили задержанных журналистов Sputnik

1.3.2020 20:36

Фото: bykvu.com



В Турции правоохранители выпустили сотрудников "Sputnik Турция", сообщают представители МИА "Россия сегодня", которому принадлежит "Спутник".



Ранее журналистов задержала полиция в Анкаре, после чего их доставили на допрос к прокурору. Сведений о причинах инцидента пока нет.



На текущий момент все журналисты Sputnik освобождены. Правоохранители отпустили их вскоре после того, как взяли у задержанных показания, указывается в телеграм-канале пресс-службы агентства. Вместе с тем, главред "Sputnik Турция", которого также ранее доставили в полицию, был отпущен позже, пояснила главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.



Накануне, 29 февраля неизвестные ворвались к сотрудникам "Sputnik Турция". Нападавшие при этом выкрикивали оскорбительные реплики, которые сопровождались лозунгами националистического содержания. Вскоре после ЧП трое представителей агентства доставили в отделение полиции. Оттуда их увезли для дачи показаний прокурору.



Позднее стало известно о том, что сегодня, 1 марта, сотрудники полиции явились с ордером на обыск в офис агентства в Стамбуле.



После случившегося МИД России призвал руководство Турции незамедлительно разобраться в нападении. Представители Москвы указали на необходимость обеспечивать безопасность представителям российских СМИ после инцидента.



В комментарии внешнеполитического ведомства подчеркивалось, что инцидент представляет собой грубейшее нарушение прав представителей прессы. В связи с этим российские дипломаты призвали турецкие власти вмешаться в ситуацию, а также активно содействовать в прояснении всех обстоятельств случившегося с сотрудниками Sputnik инцидента.



Автор: Злата Богатова

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