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В Анкаре отпустили задержанных журналистов Sputnik


1.3.2020 20:36
В Анкаре отпустили задержанных журналистов SputnikФото: bykvu.com

В Турции правоохранители выпустили сотрудников "Sputnik Турция", сообщают представители МИА "Россия сегодня", которому принадлежит "Спутник".

Ранее журналистов задержала полиция в Анкаре, после чего их доставили на допрос к прокурору. Сведений о причинах инцидента пока нет.

На текущий момент все журналисты Sputnik освобождены. Правоохранители отпустили их вскоре после того, как взяли у задержанных показания, указывается в телеграм-канале пресс-службы агентства. Вместе с тем, главред "Sputnik Турция", которого также ранее доставили в полицию, был отпущен позже, пояснила главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Накануне, 29 февраля неизвестные ворвались к сотрудникам "Sputnik Турция". Нападавшие при этом выкрикивали оскорбительные реплики, которые сопровождались лозунгами националистического содержания. Вскоре после ЧП трое представителей агентства доставили в отделение полиции. Оттуда их увезли для дачи показаний прокурору.

Позднее стало известно о том, что сегодня, 1 марта, сотрудники полиции явились с ордером на обыск в офис агентства в Стамбуле.

После случившегося МИД России призвал руководство Турции незамедлительно разобраться в нападении. Представители Москвы указали на необходимость обеспечивать безопасность представителям российских СМИ после инцидента.

В комментарии внешнеполитического ведомства подчеркивалось, что инцидент представляет собой грубейшее нарушение прав представителей прессы. В связи с этим российские дипломаты призвали турецкие власти вмешаться в ситуацию, а также активно содействовать в прояснении всех обстоятельств случившегося с сотрудниками Sputnik инцидента.

Автор: Злата Богатова

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