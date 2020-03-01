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Люксембург стал первым государством мира с бесплатным общественным транспортом
1.3.2020 18:14
Фото: addax.com.br
С сегодняшнего дня, 1 марта, на территории Люксембурга становится бесплатным проезд в общественном транспорте.
Как отмечают европейские СМИ, в прошлом такого не происходило ни в одной стране мира.
Теперь пассажирам достаточно лишь иметь при себе удостоверение личности, чтобы совершить поездку на автобусе или трамвае, а также поезде. Отмечается, что в поездах все же решили сохранить первый класс. Билеты на такие места необходимо будет приобретать.
Как сообщают местные власти, целью нововведений является то, чтобы жители Люксембурга начали отказываться от личного автотранспорта в пользу общественного. Это позволит не только понизить загруженность на дорогах страны, но и сократить количество вредных выбросов, попадающих в атмосферу.
Известно также, что "бесплатный" транспорт, деятельность которого будет оплачиваться исключительно за счет налогоплательщиков, может обойтись примерно в 41 млн евро в год.
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