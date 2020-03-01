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После гибели чемпиона мира по велоспорту Ведерникова возбудили уголовное дело


1.3.2020 14:36
После гибели чемпиона мира по велоспорту Ведерникова возбудили уголовное делоФото: sledcom.ru

Следственные органы Удмуртии возбудили уголовное дело по факту трагического происшествия в Ижевске, где спортсмена смертельно травмировало упавшим деревом. Ранее появилась информация о том, что погибший - чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Ведерников.

Как сообщила ранее Федерация велосипедного спорта России, в Ижевске погиб чемпион мира 1981 года в групповой гонке, победитель Vuelta Mexico Telmex и "Тура Словакии", 60-летний Андрей Ведерников. По словам главы республиканской Федерации велосипедного спорта Вячеслава Харина, который написал об этом в соцсети, спортсмена "на лесоповале зацепило веткой падающего дерева".

По уточненным данным, по итогам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ. Андрей Ведерников получил смертельные травмы на территории санатория "Металлург", где в тот момент осуществлялись мероприятия по очистке от деревьев, пояснили в ведомстве, пишут местные СМИ.

Автор: Злата Богатова

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