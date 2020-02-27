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Папа Римский заболел после встречи с прихожанами
27.2.2020 23:14
Фото: my.ua
Несмотря на рост числа заразившихся коронавирусом в Италии, в минувшую среду, 26 февраля, Папа Римский Франциск, как обычно, целовал собравшихся на площади Святого Петра и пожимал верующим руки. В общей сложности за благословением 83-летнего понтифика пришли 12 тысяч человек.
Как пишут итальянские СМИ, среди собравшихся было немало людей в защитных медицинских масках. По данным ряда источников, после встречи с верующими понтифик приболел.
Сегодня Франциск не принимал участия в литургии, проходившей в базилике Сан-Джованни. В качестве причины его отсутствия было сообщено о неком недомогании. При этом пока нет комментариев о том, насколько серьезно мог заболеть Папа Римский.
Ранее власти Италии сообщили о том, что коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили уже у четырехсот жителей страны. Двенадцать заболевших скончались. Наибольшее количество пациентов зафиксировано на территории Ломбардии.
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